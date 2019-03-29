今天是创历史的一天，至少对酿酒龙头贵州茅台来说是这样的，今天早盘贵州茅台在靓丽的业绩的提振之下刷得新高，已经超过850大元了，贵州茅台的强势上涨带动了酿酒板块的集体上攻，继而带动了大盘指数的进攻，这酒喝了之后，确实壮胆又壮力气。





在看到贵州茅台再创新高之后，很多投资者朋友是又喜又纳闷，怎么能这么犀利呢？在2017年大盘的白马股结构性行情之中，贵州茅台是进攻的主力之一，当时白马股的集体飙涨使得A股闪现了“价值投资”的光芒，2018年白马股休整，贵州茅台在2018年从803元跌到了509元，一度让市场觉得所谓的“价值投资”又要变成笑话了，然而茅台没有让人看笑话，在止跌之后又逐步上涨，到了今天2019年3月29日再创新高，说明价值投资仍旧是A股逐步要靠近的大方向，也是大势所趋，如果你懂得这样的玄机，那么，就应该开始转变思维，把纯粹的投机变成理智的投资，耐心布局一些绩优股，在未来，你会发现这样的耐心比短线的投机折腾所获得的效果更为丰厚。





大盘方面，虽然今天早盘大涨，但是目前大盘所处的箱体震荡走势并未改变，仍旧是在震荡箱体之内震荡，因此，不必看到连续回调就失望至极，也不要看到大涨就无限亢奋，总体的运行趋势还是箱体震荡走势，在没有突破箱体的上行阻力之前，大盘的走势仍会来回震荡。























