昨天大盘受到外围股市的利空冲击而大跌形成黑周一，今天延续昨天的跳水势头，虽在早盘开盘后曾有上冲的动作，但仍形成不了有效反击，午盘14:00之后更是跌破了3000点整数关口，直接下挫到2988点才有所反抽，收盘收在3000点下方，报收2997点。





3000点的失守顿时让投资者更为慌张，盘中出现了不少恐慌抛售盘，那么，今天大盘失守3000点是不是以为着由2440点启动的一轮反弹行情要宣告结束了？老万认为，由于外围利空和技术缺口的存在，导致短线大盘的连阴回调，但是这只是短线现象，不是反弹结束的信号，更不是行情又要走熊的征兆。





一直以来，老万都在强调无论行情怎样强势都不能忽视风险，在3月7日早盘盘前博文《大盘行情再给力也应注意风控》之中老万研判——“虽然大盘重返了3100点，也虽然老万依然看好大盘冲至3400点，但是仍然要老生常谈地提示要多一些谨慎态度，2015年牛市时很多人在牛市之中亏钱就是因为在行情初期小打小闹，到了行情尾声却猛加杠杆，结果不单是把之前小赚的都回吐了，还把本金都赔进去了，杠杆过高的被强平的不在少数，所以，不要再重蹈覆辙，始终风控第一，不要再成为在牛市行情之中还亏钱的人。”，事实上，短线大盘的回调正是在3月7日的3129点高点之后形成，在3129点之前的狂热氛围历历在目，然而，在短线连续走低的现在，恐慌氛围又顿起，显然，两种情绪都非理性态度，只有时刻保持谨慎态度，才会避免出现大的差错，不至于造成巨亏。





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