经历了昨天的黑周一大跌之后，今天早盘大盘的走势明显还是处于惊弓之鸟的状态，沪深两市早盘的走势都较为起伏，一会儿红，一会儿绿，走势似乎让人难以捉摸，从根本上讲，目前大盘仍旧是在震荡箱体之中，也就是说，目前大盘仍是箱体震荡走势，并没有啥大变化。





老万在3月21日早盘收盘博文《大盘纠结盘整仍是运行主基调》之中已经研判3月余下交易日都将维持箱体震荡走势——“在3月余下交易日当中，大盘的盘整震荡走势仍是运行主基调，中长而言，震荡上行的趋势并未改变。”，本周是3月的最后交易周，虽然昨天大跌，但是仍然没有改变震荡箱体的运行主基调，今天的震荡同样是箱体震荡走势的运行特征。





从点位上看，今天早盘盘中低点是3029点，这样的低点表明3000点关口仍然具有跌破的风险，这是因为2月底的跳空缺口还在，此前逼空进攻的时候，很多小伙伴认为不会有不缺的可能，但是经过这几个交易日的弱势震荡，担忧大盘要不缺的情绪就浓重了，所以，看待大盘的走势还是不能带过多的主观情绪，应当客观看待，短线大盘的走势是较为折腾，这其中有外围股市下跌的利空影响，也有自身技术压力的影响，在一轮逼空进攻之后冷静下来休整休整也挺好，才能更好地冲击3200-3400点目标区间。



























