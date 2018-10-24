红周一之后是黑周二，黑周二之后今天是红周三，大盘的走势依旧是那么震荡起伏，依旧是那么震荡反复，这就是箱体震荡走势的运行特征，说明目前大盘还是在箱体震荡之中，这就决定了在后市行情之中，大盘仍会是这样的走势。





昨天收盘博文《新行情并不会这么简单启动》中老万研判——“目前大盘的箱体震荡性质没有改变，只是对比之前的行情来说，在跌至2500点下方之后，大盘继续深幅度大跌的概率已经趋小，但并不意味着大盘就已经在2449点见底了，而且即使是短线见底了，大盘也并不会就此启动新的行情，这是不现实的，低位的震荡反复行情还会继续，需要更多的耐心去应对，简单来说，大盘的新行情并不会这么简单就启动了，还是要经历过必要的折腾走势。”，今天大盘的折腾周三行情验证了老万的判断，本周余下交易日同样会围绕2600点上下震荡。





从点位上看，今天大盘盘中高点2640点，盘中低点2577点，全天围绕2600点上下起伏，这是短线主力的洗盘动作，也恰好有这样的机会可以给主力洗盘，当然不会浪费了，在场内做短线的老乡需要把握好主力的洗盘节奏，不能是追涨杀跌，而应当是高抛低吸。













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