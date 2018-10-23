在强势的两连阳之后，今天周二大盘没有继续强势，而是在2659点高点就回落了，这是受到了2680-2700点阻力的压制所致。今天大盘的跳水让好不容易兴奋了两天的投资者朋友又开始吐槽了，其实，大可不必如此，因为目前大盘压根就仍处于箱体震荡走势，并没有改变这一运行状态的基础。





在昨天早盘收盘博文《大盘连续飙车大涨曝重磅信号》中老万研判——“只不过有一句话，我们依然不能忽视，那就是——熊市多长阳。尽管上周五和今天早盘大盘的上涨很是犀利，却仍然不足以改变目前的低位震荡格局，在技术走势上，大盘仍会延续宽幅的箱体震荡模式，这就表明接下来大盘仍会有震荡反复的起伏走势的出现。”，今天大盘没有继续收阳，而是跳水大跌，直接终结了看上去很美的两连阳大涨走势，验证了老万的判断。





目前大盘的箱体震荡性质没有改变，只是对比之前的行情来说，在跌至2500点下方之后，大盘继续深幅度大跌的概率已经趋小，但并不意味着大盘就已经在2449点见底了，而且即使是短线见底了，大盘也并不会就此启动新的行情，这是不现实的，低位的震荡反复行情还会继续，需要更多的耐心去应对，简单来说，大盘的新行情并不会这么简单就启动了，还是要经历过必要的折腾走势。





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