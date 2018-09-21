9月12日收盘博文《大盘连续地量地价曝大底部将至》中老万提出观点——“持续的地量地价正是2014年磨底时的常态运行走势，这种持续性的磨底走势是市场信心极度失望的体现，恰恰是要经过这样的失望阶段才能造就真正的大底，这样的底部也能成为真正的市场底，所以，从这个角度上看，股市的曙光已经越来越近了。”，本周大盘连续震荡上攻，先是红周二和红周三形成了9月第一次比较有力度的两连阳，今天的红周五也是相当强势，使得2644点年内新低的底部模样越发清晰。





今天早盘收盘博文《大盘已在酝酿新一轮强势行情》中老万研判——“在目前的点位，中长线可以乐观看好，短线要做好应对持续震荡反复走势的准备，或者更直白的说，目前大盘在短线的震荡反复就是在酝酿后市新一轮的强势行情。”，虽然短线大盘仍未突破箱体震荡区间，而是在2800点阻力的压制之下，在2800点上下仍会有反复的震荡走势的出现，但是中长线来说大盘已经具备了新一轮行情开启的条件，今天的强势红周五恰恰释放了新行情启动的信号。





今天作为中秋小长假的最后一个交易日，多头主力演绎了犀利的进攻剧情，俨然是要给股民朋友们送一个中秋节礼物，这也是许久没有过的欢庆时刻，老万认为，更值得欢庆的是——如果你在2644点的低位敢于低吸布局，那么，短线已经有较好的收获，再者，如果你有耐心，那么，未来你会收获更多。





个股方面，在跌宕起伏之中依然有不错的牛市机会，近日挖掘分享的002259升达林业就是强势牛股例子之一，短线连续飙涨，累积上涨幅度超过36%，盘中在低位布局的朋友必然乐呵呵了，还没来得及把握的朋友也不要郁闷，马上添加关注实战高手 微信公众号：jiekecaifu 分享下一只短线强势股。



























