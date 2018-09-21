红周二大盘止步于2746点高点，周四的盘中高点则是2743点，今天早盘大盘的盘中高点是2758点，这是早盘末段的主力强攻形成的高点，低位拉起的强攻释放了积极的反击信号，但是我们仍然不能忽视，2750-2800点的箱体区间阻力，仍旧是短线多头主力进攻路上的绊脚石，要突破区间阻力仍需要有持续的进攻，而非短暂的强攻。





昨天收盘博文《大盘短线反复旨在磨底蓄力》中老万研判——“当下股市的运行本质仍旧是弱势的箱体震荡走势，2644点的止跌只是初步具备了成为2018年底部的可能性，但是投资者的做多情绪并没有有效回暖，做多动能也并未持续放大，股市的负能量因素依然存在，这已经决定大盘没有办法连续大涨强攻。”，2644点年内新低形成之后的短线反击只是初步的低点确认动作，要进一步确认见底还需要更有效的见底信号的确认。





在股市尚未释放有效见底确认信号之前，场外的资金就不会贸贸然汹涌进场，而仍旧会保持谨慎的观望态度，在这样的氛围弥漫之下，短线大盘就很难会有连续强势的进攻动作，因为场内的看到大盘连续走高，第一时间想到的必然不是加码，而是赶紧逢高出货，这也是导致目前大盘突破箱体阻力有难度的原因之一，总的来说，在目前的点位，中长线可以乐观看好，短线要做好应对持续震荡反复走势的准备，或者更直白的说，目前大盘在短线的震荡反复就是在酝酿后市新一轮的强势行情。





个股方面，在跌宕起伏之中依然有不错的牛市机会，近日挖掘分享的002259升达林业就是强势牛股例子之一，短线连续飙涨，累积上涨幅度超过36%，盘中在低位布局的朋友必然乐呵呵了，还没来得及把握的朋友也不要郁闷，马上添加关注实战高手 微信公众号：jiekecaifu 分享下一只短线强势股。































