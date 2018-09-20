昨天收盘博文《大盘两连阳反击催生超级大底》中老万研判——“只不过本次两连阳仍未突破大盘所处的箱体震荡区间，要突破震荡箱体才能真正走进反转转多的通道，因此，在乐观于目前的连阳反击的同时，仍旧要且行且珍惜地观察多头能不能持续上攻而突破震荡箱体阻力，这才是具有决定性意义的举措。”，昨天大盘的红周三止步于2746点，今天大盘在2743点停止了进攻脚步而有所回落，这都是上行的震荡箱体阻力压制所致。





当下股市的运行本质仍旧是弱势的箱体震荡走势，2644点的止跌只是初步具备了成为2018年底部的可能性，但是投资者的做多情绪并没有有效回暖，做多动能也并未持续放大，股市的负能量因素依然存在，这已经决定大盘没有办法连续大涨强攻。





红周二和红周三已经算是多头主力尽了很多大力才能实现的反击动作，在弱势行情格局没有改变的情况下，要多头主力持续保持这样的进攻并不现实，对于今天大盘的窄幅拉锯走势并不应该感到意料之外，何况大盘已经很久没有出现过不讲理的进攻了，能有两连阳上涨就不错了，短线只能凑合着过吧，能够寄予希望的是中长线行情的崛起，而且股市见底并不代表新一轮的行情就会轰隆隆启动，现在低位的磨底周期还远远不够，低位的磨底也是蓄力未来攻势的必经阶段。





个股方面，近日挖掘分享的002259升达林业就是强势牛股例子之一，短线连续飙涨，累积上涨幅度超过36%，盘中在低位布局的朋友必然乐呵呵了，还没来得及把握的朋友也不要郁闷，马上添加关注实战高手 微信公众号：jiekecaifu 分享下一只短线强势股。



































