今天早盘盘前博文《股市大底已越来越明朗》中老万研判——“2644点新低后，大盘飙车上涨，并冲到了2700点，收盘收在2699点，这是一波犀利的反击，虽然这样的大涨在近期的弱势行情之中偶有发生，但是连续的下探之后，2018年的股市大跌已经越来越明朗，在2638点之上确立新底部也具有很大的可能性。”，昨天大盘在2644点启动了强势的反击攻势而形成9月的第二个红周二，今天多头主力继续强劲进攻收复了2700点，让2644点成为股市大底的概率又多了很多个一丢丢。





坦白讲，今天周三的强势出乎了老万的意料之外，这种连续的强势拉升有点7月20日-24日三连阳的节奏，那时大盘还是在2700点上方的短线冲顶三连阳，只不过本次是收复2700点的反击，两者还是有一丢丢的区别，不过如何，能够止跌反击就是良好的迹象。





对于股市即将见底的期许，老万在9月12日博文《大盘连续地量地价曝大底部将至》中同样提出了见底观点——“今天的盘中低点2647点也比昨天的2652点又低了，短线持续出现地量地价的情形，这是大盘要见底了吗？老万认为，即便2647点不是底部，但是在2638点之上确立底部仍然具有一定的概率。”，两连阳的大涨对确立2644点成为底部的路上迈出了关键且有效的一大步，一旦多头主力继续发威，那么，大盘重回多头正轨就为时不远了。





只不过本次两连阳仍未突破大盘所处的箱体震荡区间，要突破震荡箱体才能真正走进反转转多的通道，因此，在乐观于目前的连阳反击的同时，仍旧要且行且珍惜地观察多头能不能持续上攻而突破震荡箱体阻力，这才是具有决定性意义的举措。





个股方面，近日挖掘分享的002259升达林业就是强势牛股例子之一，短线连续飙涨，累积上涨幅度超过36%，盘中在低位布局的朋友必然乐呵呵了，还没来得及把握的朋友也不要郁闷，马上添加关注实战高手 微信公众号：jiekecaifu 分享下一只短线强势股。



























