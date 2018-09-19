9月12日博文《大盘连续地量地价曝大底部将至》中老万研判——“今天的盘中低点2647点也比昨天的2652点又低了，短线持续出现地量地价的情形，这是大盘要见底了吗？老万认为，即便2647点不是底部，但是在2638点之上确立底部仍然具有一定的概率。”，昨天大盘继续刷新低的节奏，跌破了前几日的2647点而再创2018年的年内新低2644点，这是更加亲近2638点的新低。





2644点新低后，大盘飙车上涨，并冲到了2700点，收盘收在2699点，这是一波犀利的反击，虽然这样的大涨在近期的弱势行情之中偶有发生，但是连续的下探之后，2018年的股市大跌已经越来越明朗，在2638点之上确立新底部也具有很大的可能性。





不过即使在2644点确认了底部，也并不表示大盘就会轰隆隆地开始进攻，这是不现实的，因为整体市场还没有回暖转多，昨天的红周二大涨之后的反击延续性仍是一个大大的问号，所以，可以对后市行情多一些积极乐观的态度，但是对于短线的走势依旧需要保持应有的谨慎。



