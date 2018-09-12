昨天大盘把8月22日的984亿地量记录跌破了，录得新地量968亿，以为这个地量已经很低了，然而今天的地量更低，更为重要的是——今天的盘中低点2647点也比昨天的2652点又低了，短线持续出现地量地价的情形，这是大盘要见底了吗？老万认为，即便2647点不是底部，但是在2638点之上确立底部仍然具有一定的概率。





持续的地量地价正是2014年磨底时的常态运行走势，这种持续性的磨底走势是市场信心极度失望的体现，恰恰是要经过这样的失望阶段才能造就真正的大底，这样的底部也能成为真正的市场底，所以，从这个角度上看，股市的曙光已经越来越近了。





只是需要提醒朋友们，这样的低迷磨底走势并不会很快结束，这才是刚开始，2014年的磨底磨了足足半年，2018年的磨底走势才刚刚开始，粗俗讲一句，这才哪到哪，至少时间上还会需要一定的周期，而不是短暂就结束了，所谓不经一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香，这就是目前的股市状态。



