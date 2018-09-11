今天早盘大盘录得2654点新低之后就神奇地拉升翻红了，眼看着2653点就要被跌破了，竟然还是被护盘主力生拉硬拽地拉红，实在是惊叹不已！这是为何？其实很简单，也很明白，这就是护盘主力的任务和共识，守护2653点和2638点就是主力的任务。





在今天早盘充当护盘主要角色的是石油板块的大腕们，有石油板块的加油，效果肯定杠杠滴，只不过这样的护盘能够持续多久还不得而知，因此，股民朋友们还是要多几分谨慎态度，毕竟目前外围的利空靴子还没落地，还是具有不确定因素，随时还是不会有突袭式的变盘动作。





短线的角度，在2653-2660点仍是可以低吸的区间，短线技术还不错的朋友可以坐坐主力护盘的顺风车，小搭一程做多短线就下车，这样还是能有不错的效果，但是技术一般的朋友就还是安分地观望为主吧，不动就不会输，虽然无奈，也只能如此啊。



