9月的第一个杀跌的交易日在今天周三酿成，作为9月的第三个交易日才开始杀跌，对比起8月已经算是一种呵呵的进步，至少不是像8月那样，一开头就先是来个四连阴的杀跌，一点情面都不给。9月3日大盘曾跌破2700点至2692点低点，昨天9月4日的低点是2712点，今天周三的盘中低点同样是很接近2700点，可以看出，在本周行情之中，大盘仍会来回冲击2700点关口。





大盘对2700点的考验，也是对主力护盘坚定性的考验，之前护盘有上证50，但是今天上证50也萎靡不振，反倒是成为了杀跌的主要做空动能，也就是说，今天并无有效的护盘动能，似乎主力就是要趁具有利空的消息而故意砸一砸盘面。





主力为何要借利空消息砸盘呢？厉害一点讲，这也是一种“顺势而为”，顺着有利空就砸盘杀跌，从主力的意图来看，老万认为，黑周三的砸盘动作依然是为了砸出短线的做多上涨空间，这是在弱势格局没有改变之前的无奈举动，因为不砸就上涨不了。



