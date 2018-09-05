今天早盘大盘在2745点就开始回落，这是2750-2780点阻力的压制所致，使得大盘没能延续昨天的反击势头，而是又向向下创造上行空间，坦白讲，早盘这种走势有些始料未及，老万的判断是先冲一冲，然后再回落，显然大盘是反着来，向下探，然后再拉升。





不过是哪种方式，目前大盘仍旧是处于低位的震荡箱体走势，这是还没有改变的本质，因此，大盘的上下震荡仍旧还是会持续，在这种背景之下，还是只能沿用短线的方式去应对，把握的方向仍是要以具有业绩支撑的品种为主，这是根本要求，简单来说，短线大盘的回踩动作仍是低吸的良机。





从今天早盘大盘的下跌原因来看，上证50的回调是主要回调动力，昨天的大涨同样是得益于上证50的大涨，也就是说，主力无论是护盘，还是下探来砸上行空间，都是通过上证50这种大权重来进行，这将产生最直接的效果，因此，近期在判断大盘动向时仍要多留意上证50的走势。



