







今天作为9月的第三个交易日，大盘将延续前两个交易日的反击势头而继续上攻，只不过需要提醒的是，这样的反击仍旧属于短线性质，不具有太久的持续性，这是因为2780-2800点的阻力依然在压制，这是也是近期箱体的上行阻力位置，目前还没有足够的量能可以支持多头主力去突破这个阻力。





既然突破阻力还没有基础，那么，在短暂的上攻之后，大盘仍旧会进入箱体的震荡下探走势，这是朋友们需要提前清楚的一点，不然到大盘又再回调的时候又觉得郁闷不已，虽然如此，本周行情还是值得我们乐观一些的，继续趁大盘有高抛低吸的机会是好好把握一下。









个股方面，弱势行情之下，两市依然具有强势上涨的牛股，近日挖掘分享的000921海信科龙就是强势牛股例子之一，短线连续飙涨，累积上涨幅度超过16%，盘中在低位布局的朋友必然乐呵呵了，还没来得及把握的朋友也不要郁闷，马上添加实战高手 微信：reds1902 分享下一只短线强势股，添加时注明：博客。

8月31日早盘盘前博文《大盘连阴下探旨砸出新上涨空间》中老万研判大盘会又一次跌破2700点且再度收复——“在没有得到做多量能支持的情况下，大盘具有又一次跌破2700点关口的风险，只不过跌破之后又会再次收复，这就是大盘的震荡箱体走势所决定的折腾动作，简单来说，大盘的连阴下探就是为了砸出新的做多上涨空间，短线技术还不错的朋友可以充分利用大盘的起伏进行高抛低吸。”，9月3日大盘在盘中跌破2700点，跌至2692点低点，其后又再收复，昨天9月4日更是上演了小有幅度的上涨红周二，大盘冲上2750点，这两天的走势已然印证了老万的提前判断。