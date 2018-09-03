今天9月的第一个交易日有点惊险也有些惊喜，惊险是盘中大盘又跌破了2700点，惊喜是跌到2692点之后大盘启动了低位的反击收复了2700点，这是意料之中的走势，因为这是目前大盘的震荡箱体走势的特征，今天延续8月的收官下探动作就是为了砸出新的上涨拉升空间。





今天早盘收盘博文《大盘惯性下探衍生短线低吸良机》中老万明确提出在惯性下探时应当越跌越买——“相对比上周的下挫，今天大盘的下挫却不应该是恐慌，更多的应该是看到短线低吸的机会，毕竟主力还是会在接近2653点新低的位置护盘的，有护盘动作，就必然会有在低位拉升的走势，这就是短线做短差的收获空间，也就是说，对于箱体走势的下探行情，就是越跌越买。”，盘中2692点低点的形成开启了震荡反击的动作，冲上了2720点之上，这样的动作虽然并不大，但是对于个股来说，日内3%-5%的短线幅度还是有的。





8月结尾四连阴，今天9月开门之战又在下探，短线来说，这样的下探空间暂时是可以有震荡反击的机会的，特别是在盘中再有下探至2700点以下的机会更应当果断把握，毕竟这样的机会并不多，在护盘共识之下，本周大盘的下探并不会一跌就不回头，而是下探之后就还有护盘拉升的动作，这是需要知悉的一点，这种折腾走势，用短线思维应对还是很适合的。





个股方面，弱势行情之下，两市依然具有强势上涨的牛股，近日挖掘分享的000921海信科龙就是强势牛股例子之一，短线连续飙涨，累积上涨幅度超过16%，盘中在低位布局的朋友必然乐呵呵了，还没来得及把握的朋友也不要郁闷，马上添加实战高手 微信：reds1902 分享下一只短线强势股，添加时注明：博客。



