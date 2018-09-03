今天是9月3日，九月的第一个交易日，有朋友调侃这个九月也会是“韭月”，估计有过韭菜经历的小伙伴就开始慌了，这又是要被割的节奏啊，看到今天早盘的下探估计就更慌了，因为2700点又失守了，又一次得而复失了，这是啥调调？





在8月31日早盘盘前博文《大盘连阴下探旨砸出新上涨空间》中老万就已经研判2700点还是会有跌破风险——“今天将再往下考验2730-2700点支撑区间，目前来看，在没有得到做多量能支持的情况下，大盘具有又一次跌破2700点关口的风险，只不过跌破之后又会再次收复，这就是大盘的震荡箱体走势所决定的折腾动作，简单来说，大盘的连阴下探就是为了砸出新的做多上涨空间”，因为目前大盘还是震荡箱体走势，在上涨已经缺乏动能的情形下，只能是再下探砸一砸，才能再获得上涨的空间，8月最后的四连阴和今天早盘的下挫都是出于这样的意图。





从点位上看，今天早盘大盘盘中高点仅仅是2720点，这样的盘中高点已然释放了大盘回落的必然性，相对比上周的下挫，今天大盘的下挫却不应该是恐慌，更多的应该是看到短线低吸的机会，毕竟主力还是会在接近2653点新低的位置护盘的，有护盘动作，就必然会有在低位拉升的走势，这就是短线做短差的收获空间，也就是说，对于箱体走势的下探行情，就是越跌越买。





个股方面，弱势行情之下，两市依然具有强势上涨的牛股，近日挖掘分享的000921海信科龙就是强势牛股例子之一，短线连续飙涨，累积上涨幅度超过16%，盘中在低位布局的朋友必然乐呵呵了，还没来得及把握的朋友也不要郁闷，马上添加实战高手 微信：reds1902 分享下一只短线强势股，添加时注明：博客。



