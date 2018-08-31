今天早盘盘前博文《大盘连阴下探旨砸出新上涨空间》中老万研判——“技术点位上看，在昨天大盘跌破2750点支撑后，今天将再往下考验2730-2700点支撑区间，目前来看，在没有得到做多量能支持的情况下，大盘具有又一次跌破2700点关口的风险，只不过跌破之后又会再次收复，这就是大盘的震荡箱体走势所决定的折腾动作，简单来说，大盘的连阴下探就是为了砸出新的做多上涨空间，短线技术还不错的朋友可以充分利用大盘的起伏进行高抛低吸。”，今天早盘大盘延续了下探走势，盘中下探至2710点低点，几乎就又冲高2700点关口了，在护盘主力的又一次及时护盘之下而有所反抽。





之前八月开头就曾四连阴，作为八月的结尾一周，周二到周四已经是四连阴，今天周五的收官之战再收阴，就真的是首尾呼应了，开门黑与收官黑，开头四连阴与结尾四连阴，按照早盘的走势，今天最终收阴还是大概率，现在要看的就是在午盘之中护盘主力会不会来一次轰轰烈烈的护盘反击了，而且早盘末端日K线还是一度翻红了，可以看出护盘主力还是很要面子的。





老万需要再强调一下，短线的砸盘下跌并不是纯粹为了下跌，而是为了上涨，是为了九月初还能有上涨的空间，所以，短线操作的朋友在大盘接近2700点位置时仍可大胆低吸，这种震荡箱体的磨人行情就是要比耐心和速度，速度慢的，低吸不大，也没能及时逢高出局，简单来说，在大盘处于箱体回调时，就要越跌越买。





个股方面，弱势行情之下，两市依然具有强势上涨的牛股，近日挖掘分享的000921海信科龙就是强势牛股例子之一，短线连续飙涨，累积上涨幅度超过16%，盘中在低位布局的朋友必然乐呵呵了，还没来得及把握的朋友也不要郁闷，马上添加实战高手 微信：reds1902 分享下一只短线强势股，添加时注明：博客。



