今天是8月31日，8月的最后一个交易日，回顾此前8月行情，四个字：不堪回首！8月20日先是砸出了年内的新低2653点，继而又在8月22日砸出984亿成交额新低，好在这两个新低确立后都没有被很快刷新，算是多头主力护盘有功。





虽然护盘护住了没再刷新低，但是疲软的行情依旧软绵无力，低迷的量能依旧在地板上，如此低迷且疲软的走势并不会很快结束，要多一些心理准备和耐心，两者都觉得自己不具备的朋友，大可暂时空仓享受一下生活的快乐，而不是困扰于股市的纠结。





技术点位上看，在昨天大盘跌破2750点支撑后，今天将再往下考验2730-2700点支撑区间，目前来看，在没有得到做多量能支持的情况下，大盘具有又一次跌破2700点关口的风险，只不过跌破之后又会再次收复，这就是大盘的震荡箱体走势所决定的折腾动作，简单来说，大盘的连阴下探就是为了砸出新的做多上涨空间，短线技术还不错的朋友可以充分利用大盘的起伏进行高抛低吸。





个股方面，弱势行情之下，两市依然具有强势上涨的牛股，近日挖掘分享的000921海信科龙就是强势牛股例子之一，短线连续飙涨，累积上涨幅度超过16%，盘中在低位布局的朋友必然乐呵呵了，还没来得及把握的朋友也不要郁闷，马上添加实战高手 微信：reds1902 分享下一只短线强势股，添加时注明：博客。



