今天早盘盘前博文《小心大盘上演变脸急跌黑周四》中老万研判——“今天又到周四，基于周二和周三的两个小阴十字星形态，今天要特别小心大盘会有变盘急跌的走势出现，大盘上攻无力的情况下只能无奈震荡下行来创造新的向上空间，这也是箱体震荡走势的常态运行模式”，今天早盘大盘在2780点高点开始回落跳水，显然在上行阻力压制之下，缺少做多量能支持的多头主力无法冲关，只能无奈退守而让空头主力有机可乘。





从点位上看，今天早盘大盘在2780点的跳水回调冲击2750点支撑，目前来看，这个支撑仍抵挡不住空头的考验，因此，在今天午盘仍需要继续小心为主，分分钟跳水的幅度会再放大，在2750点之下的支撑是2730-2700点区间。





从行情本质来看，目前大盘依然是低位的弱势箱体震荡状态，震荡反复的走势仍将持续，而且低迷的地量模式已经开始，后市行情之中将时不时出现千亿级别上下的地量成交额，这是重演2014年弱势行情的磨底走势，不必大惊小怪，只是在操作上多些应对策略就好，中长线来说，经过这样的地量磨底，未来的行情将更值得期待！





个股方面，弱势行情之下，两市依然具有强势上涨的牛股，近日挖掘分享的000921海信科龙就是强势牛股例子之一，短线连续飙涨，累积上涨幅度超过16%，盘中在低位布局的朋友必然乐呵呵了，还没来得及把握的朋友也不要郁闷，马上添加实战高手 微信：wdf68681 分享下一只短线强势股，添加时注明：博客。



