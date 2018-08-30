本周一早盘盘前博文《本周大盘将有进攻高抛时机》中老万研判——“虽然短线股市还没明确的见底信号，而且仍然具有在地量之后刷新低地价的潜在风险，不过在近日汇率连续收复失地的情况下，本周仍会有积极的行情出现，这也给了短线操作的朋友新的高抛低吸的时机”，本周大盘走势应验了老万的判断，本周一在权重蓝筹的带动之下，大盘强势上攻，周二冲至2782点高点后就开始回落，昨天周三延续回落势头。





从盘面上看，本周一曾一度出现了近期难得的普涨态势，显然汇率的利好直接提振了股市和投资者，毕竟前期的接连下挫的确成为了股市下跌的利空因素之一，在连续收复失地之后则起到了明显的利好动力效果，近期可多关注汇率方面的动向。





从技术上看，本周二之所以在2782点高点回落，是因为还没有突破2780点阻力，2750-2780点是主要的阻力区间，因此，在具体把握上仍需要且行且珍惜，短线操作的在冲高接近2780点时仍可先落袋为安，以免收获成为浮云，这才是适合目前大盘的震荡箱体模式的最佳策略。





今天又到周四，基于周二和周三的两个小阴十字星形态，今天要特别小心大盘会有变盘急跌的走势出现，大盘上攻无力的情况下只能无奈震荡下行来创造新的向上空间，这也是箱体震荡走势的常态运行模式，所以，短线还是会继续震荡为主。





个股方面，弱势行情之下，两市依然具有强势上涨的牛股，近日挖掘分享的002800天顺股份就是强势牛股例子之一，短线连续飙涨，累积上涨幅度超过20%，盘中在低位布局的朋友必然乐呵呵了，还没来得及把握的朋友也不要郁闷，马上添加实战高手 微信：wdf68681 分享下一只短线强势股，添加时注明：博客。



