重磅利好提振大盘强势上攻 (2018-08-27 11:30:00)

今天早盘盘前博文《本周大盘将有进攻高抛时机》中老万研判——“虽然短线股市还没明确的见底信号，而且仍然具有在地量之后刷新低地价的潜在风险，不过在近日汇率连续收复失地的情况下，本周仍会有积极的行情出现，这也给了短线操作的朋友新的高抛低吸的时机”，今天早盘大盘的强势上涨应验了老万的判断，在权重蓝筹的带动之下，指数突破第一个短线阻力2750点而冲上2760点。





从盘面上看，今天早盘出现了近期难得的普涨态势，显然汇率的利好直接提振了股市和投资者，毕竟前期的接连下挫的确成为了股市下跌的利空因素之一，在连续收复失地之后则起到了明显的利好动力效果，近期可多关注汇率方面的动向。





从技术上看，今天早盘大盘突破了2750点，但是还没有突破2780点阻力，2750-2780点是主要的阻力区间，因此，在具体把握上仍需要且行且珍惜，短线操作的在冲高接近2780点时仍可先落袋为安，以免收获成为浮云，这才是适合目前大盘的震荡箱体模式的最佳策略。





个股方面，弱势行情之下，两市依然具有强势上涨的牛股，近日挖掘分享的002800天顺股份就是强势牛股例子之一，短线连续飙涨，累积上涨幅度超过20%，盘中在低位布局的朋友必然乐呵呵了，还没来得及把握的朋友也不要郁闷，马上添加实战高手 微信：wdf68681 分享下一只短线强势股，添加时注明：博客。



