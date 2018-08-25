上周股市是点位创新低2653点，继而又创量能新低984亿，在一次创纪录的地量之后，似乎打开了地量之门，上周四和上周五都续地量，上周四1078亿，上周五1027亿，虽然没有再跌至千亿级别以下，但是仍旧是地量水平，说明市场情绪依然习惯了低迷的地量状态。





从点位上看，上周五盘中曾一度冲到了2748点，然后还是过不了2750点，这是2750-2780点区间的最低消费，换句话说，以现在的做多量能级别，多头主力确实连最低消费都搞不定。说到2748点的冲高动作，源自于银行股的大涨，以致于很多投资者都觉得这是护盘主力的护盘动作，事实上不用觉得，本身近期主力就是以护盘为主，所以，不管是拉升哪些权重股，都属于护盘的正常动作，何况上周五银行的大涨并非近期的首次，因此，不要过于纠结。





短线来看，下周股市仍旧会有上下起伏的震荡走势，特别是连续的地量之后，大盘依然存在下探的潜在风险，只不过持续的低位磨底和地量走势已然是弱势行情的末段情形，这也是老万近日多次强调的观点，基于此，短线谨慎之余，还是可以多些关注中长线的布局机会，而且以2005年和2014年的经验，大盘越是低迷失落的时候越能后市爆发式的井喷行情。



