今天午盘大盘一度有了雄起拉升的动作，盘中冲到了2748点高点，但是也就在这个点位就止步了，为什么？因为2750-2780点阻力区间在压着，多头主力凭现在这么地量的量能要突破阻力确实不是简单之事，反而冲高回落则成为了必然，本周的持续地量就能让朋友们充分体会到量能的重要性了，俨然可以写一篇论文叫做《论量能的自我修养》。





对于大盘上行遭遇的2750-2780点区间阻力，老万在8月22日早盘盘前博文《地量不改则大盘仍有变盘风险》中已经明确提出，而且也提出了回踩的支撑——“技术点位上看，大盘上行的阻力区间在于2750-2780点，回踩的支撑在于2720-2700点”，今天盘中高点2748点，盘中低点2705点，还是在阻力区间和支撑区间之间折腾，说来说去，还是量能闹的，怎么蹦跶也只能是这么滴了。





本周作为刷新低秀下限的一周终究还是过去了，刷了一个年内新低2653点，8月22日本周三刷了一个四年来的量能新低984亿，昨天周四好不容易收在1078亿，今天周五又是勉强千亿多一点点的地量1027亿，俨然就是要把2014年的持续地量的历史剧情重演一遍的节奏，可惜目前大盘暂时还没有完成“地量之后见地价”的动作。





短线大盘依然充满了不确定的变数，还潜在有变脸下挫的隐忧，这是地量之后见地价的技术需求，不过在中长线的大趋势来看，老万认为，目前已经属于弱势行情的末段，只是市场还需要时间去消化，还有持续的地量磨底走势，看似纠结，却正是新一轮行情的酝酿过程，也是必经阶段。











