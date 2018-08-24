今天早盘盘前博文《量能低迷周五行情难有惊喜》中老万研判——“今天大盘仍会延续震荡走势，这是因为上方的阻力区间2750-2780点仍在压制，多头主力在缺少量能支持的情形下仍无法突破压制阻力，回踩的防守支撑仍是在2720-2700点区间，在量能难题没有解决之前，今天要有惊喜的进攻表现并不现实。”，今天早盘大盘直接就回踩到了2720-2700点支撑区间之内窄幅震荡，这样的走势显然是意料之中的弱势震荡。





在当下的行情模式之下，没有量能支持，也没有做多理由，多头主力要启动突破攻势太难太难，不过出于护盘的需要，短线大盘仍会保持震荡箱体格局，涨一涨就回调，回调到位又再向上涨一涨，如此交替，这也是无奈之举，说到底，还是因为没有量能，无力支撑想要进攻的心，短线操作的可以充分利用大盘的起伏进行高抛低吸，以避免随时可能引发的变盘下跌。





量能方面，在8月22日本周三创得984亿创纪录地量之后，使得量能的底线又降低了，换句话说，大盘已经有了可以继续地量的理由，只要不比984亿低就好了，然后就持续重演2014年的地量磨底剧情，看似很纠结郁闷，但是积极的就是已经步入了弱势行情的尾声阶段，度过这段低迷失落的阶段，股市就将开启新一轮行情的萌芽期，弱弱地说，在地量之后再来一个新低地价的话，或许会加速见底的进程。





个股方面，弱势行情之下，两市依然具有强势上涨的牛股，近日挖掘分享的000766通化金马就是强势牛股例子之一，短线连续飙涨，累积上涨幅度超过30%，还没来得及把握的朋友也不要郁闷，马上添加实战高手 微信：wdf68681 分享下一只短线强势股，添加时注明：博客。















