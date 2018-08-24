今天是周五，在2018年股市开市急跌行情后，但凡是周四和周五就总会有投资者朋友担心是黑周四和黑周五，所幸昨天在下探至2700点之后在护盘主力的护盘之下而最终收阳，形成了红周四，今天的周五又会不会继续收阳而形成本周的第二个两连阳呢？





从技术层面上看，今天大盘仍会延续震荡走势，这是因为上方的阻力区间2750-2780点仍在压制，多头主力在缺少量能支持的情形下仍无法突破压制阻力，回踩的防守支撑仍是在2720-2700点区间，在量能难题没有解决之前，今天要有惊喜的进攻表现并不现实。





周三和周四已经是两日的量能回到2014年的地量级别，这样的地量在后市行情也会时有出现，这是股市最后的筑底特征，只不过在没有明确的利好动力出现之前，股市还不能启动有效的突破攻势，所以，大盘仍然会继续以低位的震荡为主，但是如果在8月余下交易日能够有出现一个新低的地价，那么，缩短股市在低位的盘整周期也是可以的。





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