今天早盘盘前博文《小心今天再现跳水黑周四》中老万研判——“短线而言，今天的地量预示着短线仍会有下探的动作，这是要寻找与之搭配的地价，显然2653点仍不具备成为地价的潜质，也就是说，大盘还将会有探底走势，今天是周四，会不会再来一个黑周四砸盘行情呢？砸盘未必，但是黑周四的概率不小啊，所以，短线还是要小心，在探底之后才可以迎来乐观的小日子。”，今天早盘看似多头主力状态还不错，但是还是冲到2731点就有点走不动了，连MA10（2732点）都冲不过去，很明显，还是缺乏量能的表现，然后就是早盘末端的走势，回落翻绿了。





在短线的两连阳走势停止了连阳脚步之后，大盘又回到了上下荡漾的震荡走势，或者说这是护盘节奏，带节奏的是护盘主力，而不是进攻型的主力，是踢后卫的，不能苛求一个踢后卫的还能组织进攻，防守才是后卫的职责，守住2653点才是后卫的任务。





昨天大盘创出了惊天的地量，虽然没有惊天地泣鬼神，但是足以让广大投资者朋友感到惊讶了，原来哥几个都这么没信心，不是只有自己一个人不战斗，原来大家都不愿意战斗，这种氛围是2014年的常态模式，磨得没啥人关心股市了，也没啥人开账户炒股了，不过众所周知正是经历了2014年连续低迷的探底和磨底走势，才有了2015年气势如虹的大牛市，所以，你懂的，现在就是处于新牛市到来之前的磨底阶段，这就是当下大盘的运行本质。





个股方面，弱势行情之下，两市依然具有强势上涨的牛股，近日挖掘分享的000766通化金马就是强势牛股例子之一，短线连续飙涨，累积上涨幅度超过20%，还没来得及把握的朋友也不要郁闷，马上添加实战高手 微信：wdf68681 分享下一只短线强势股，添加时注明：博客。

















