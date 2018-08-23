昨天早盘盘前博文《地量不改则大盘仍有变盘风险》中老万研判了今天大盘会有变盘风险——“昨天大盘在压力的压制之下冲到2739点高点就冲不动了，继而围绕2730点上下震荡，今天就能突破均线压力吗？还是比较难的。除了有均线压制之外，今天大盘要收阳的另外一个难度在于缺少量能的支持，即使多头主力有心攻城，也没辙，因为缺少应有的弹药，这是短线的多头硬伤，今天量能没有继续放大的话，估计多头主力还是会在短线压力的压制之下而败下阵来，这就会加大短线再度下探回调的可能。”，今天大盘的跳水黑周三验证了老万的判断，盘中在2731点高点后就开始了下探回调走势，量能更是奇葩了，直接缩量至1000亿级别之下，收报984亿，节操都碎了一地了。





昨天如此低的地量让老万重温了2014年的行情情节，当时是弥漫着极度失望的氛围，基本上每天都是地量，而不是一两天的事，那时看盘真心是一种折磨，两市几乎都是掉根针都能听到声响的节奏，不过在持续的地量之后，2014年却在逐步地向牛市靠近，并且在2014年7月突破了2050点关口之后启动了提速的进攻，最终造就了2015年的大牛市。





可以看出地量其实并不可怕，可怕的是这样的地量会持续多久？因为等待的滋味始终是不好受的，不少股民都在等待之中失望离场，离场之后行情又来了，这是极其纠结的情形，所以，为了不重复这样郁闷的情况，越是到时不时地量的时候，越是要坚定地留下，现在正是如此。





短线而言，今天的地量预示着短线仍会有下探的动作，这是要寻找与之搭配的地价，显然2653点仍不具备成为地价的潜质，也就是说，大盘还将会有探底走势，今天是周四，会不会再来一个黑周四砸盘行情呢？砸盘未必，但是黑周四的概率不小啊，所以，短线还是要小心，在探底之后才可以迎来乐观的小日子。



























