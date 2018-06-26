







真相一，隔夜美股大跌。昨天A股黑周一，隔夜美股也是黑周一，在盘中几近跌破24000点关口，收盘收跌300多点，显然，这样的下跌对本来已经遭遇黑周一侵袭的A股来说是雪上加霜，在美股的大跌外因影响之下，今天市场的恐慌情绪又一次被引爆。





真相二，利好不符市场预期。虽然近期又宣布放水了，但是放水并没有达传市场之前的预期，以致于利好没有形成有效的提振效果，没有让投资者缓和应有的做多信心，而且在利空传言的影响之下，徒增了投资者对短线市场行情的看淡情绪和恐慌。





真相三，主力执意砸出黄金坑。2018年大盘在3587点见顶后，几次遇到黑天鹅事件，每每都促使大盘的急跌，随着3500-2900点的数个整数关口连续跌破之后，大盘到达了今天的2803点低点，距离上一次3000点以下的波段大底2638点只有165点的距离，幅度6%-7%之间，显然在这样的低位区域已然具有了波段底部的潜质，主力连续的急跌砸盘也将砸出新的波段黄金坑。









老万粗俗说一句，在大盘跌到现在这个份上，最不应该的情绪就是继续恐惧，反倒是要多想想巴菲特的恐惧与贪婪的名言，也时候该准备好贪婪一把了！

6月19日大盘跳空低开，直接击破3000点大关，意味着在低位箱体震荡中坚持数月的3000点宣告失守，今天大盘跌破上周五的2837点，又一次刷新低，而且是更为接近2800点整数关口的2803点，为何短线大盘又再暴跌刷新低呢？老万认为，大盘暴跌刷新低背后潜藏三大真相。