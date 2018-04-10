一段时间辟谷回来，仿佛错过了很多精彩的剧情，重新补课梳理了老万在辟谷期间的事件，老美的特先生的黑天鹅飞了一只又一只，以致于美股和外围股市都上演了几度过山车剧情，连A股市场也从原先的3200点阵地退至3100点阵地，还好只是百点，没有形成大的起伏。









从近期大盘的日K线运行走势来看，目前仍处于低位的箱体走势之中，上下围绕的是3100点整数阵地，究其原因，无非就是目前黑天鹅事件仍是在发酵的过程之中，还没有靴子落地，投资者的心也依旧悬在半空，从这个角度上看，要苛求大盘突破3200点阻力并不科学。









今天大盘虽然演绎了红周二大涨行情，但是两市的涨跌分化就告诉我们市场做多氛围并不浓烈，投资者情绪和做多量能的缺失也决定了大盘在目前难以突破箱体盘局，涨涨跌跌之间仍是在3200点之下的箱体折腾，这也将是四月行情的常态走势，今天的红周二大涨仍不足以突破3200点阻力，即使明天冲上3200点也会由于做多氛围的低迷而再失守。









对比今天大盘的走势，创业板明显就凸显了目前为止上的变脸风险，上有1900点的强阻力，下虽有1800点的支撑，但是1800点能扛多久让不好说，所以，持有创业板个股的投资者该多注意目前潜藏的变盘风险，今天创业板盘中低点1811点，已表明创业板具有连日走低的迹象，所以，该小心还是不能大意。











