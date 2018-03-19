今天上周五研判大盘将在3250-3230点之间出现一个惯性下探的低位，今天早盘大盘应验老万研判惯性下探，但是下探至3251点低点后就止跌反击，和老万研判的3250点差了1点，真的是差一点，指数在尾盘上拉至3280点，这个走势是否表明短线大盘的回踩已经到位了呢？老万认为不然，为什么？因为量能低企的硬伤尚未解决。









今天沪市单边量能仍是在2000亿之下，这种低级别的量能还不足以让大盘重会3300点之上，因此，短线的回踩震荡还要持续，除非量能放大，否则，短线的箱体整理态势依旧要上演。量能的低企是目前投资者做多情绪低迷的体现，也是场外资金迟迟不愿意进场的体现，很明显，这需要一个强有力的利好信号去引爆资金的做多热情。









两市个股方面，即便今天的走势较为震荡，但是并不影响涨多跌少的个股局面，这是积极的一面，说明虽然在做多热情并不足够的情况下，场内资金勉强维持震荡偏上行的走势还是可以的，这也是很多投资者疑惑的一点，靠这么点能量竟然还能上涨，简单来说，涨跌就是供求关系的体现，只要买量稍微比卖量多了那么一丢丢，指数就能上涨，仅此而已。











