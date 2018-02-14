今天是2月14日情人节，因此，老在今天早盘盘前博文《今天大盘会是情人节红玫瑰行情吗》中用情人节红玫瑰做了一个比喻——“红玫瑰是火红的红色，今天大盘会在请人家上演红玫瑰行情吗？会给大家送上情人节礼物吗？老万认为，经过本周一和周二的连阳反击，今天大盘红盘收官而演绎红玫瑰行情是大概率事件，只是红玫瑰也是带刺的，这就意味着今天大盘仍旧会有震荡反复和回落的走势出现，毕竟前两日持续低迷的交投已决定了大盘无法在节前启动强势的反击攻势。”，今天大盘应验了老万的研判，演绎了情人节红玫瑰行情，由于红玫瑰带刺，盘中指数一度震荡潜率，虽说红玫瑰有刺，但还是红色的，所以，午盘指数又翻红而重回3200点，并且最终收阳，大盘日线也在1月29日暴跌之后首次形成三连阳，感谢情人节，感谢红玫瑰，感谢父老乡亲们没让老万被打脸。









本周作为春节长假之前的最后交易周，而且仅有三个交易日，能够在低迷交投的情况下三连阳已非容易之事，如果要说本周有何成果，那么，在老万看来，本周最大的成果就是进一步确实上周五3062点波段底部的性质，确切地说是1月29日3587点闪崩暴跌的底部，既然底部得到进一步确认，那么，节后的行情就会有更多的惊喜到来，鸡飞狗跳的暴跌黑暗时刻已经过去，一起期待年后鸡犬升天的美丽行情吧。









2月12日收盘博文《节前稳住阵脚 节后将有反击惊喜》中老万也曾提出本周行情稳住阵脚将提振节后反击惊喜的观点——“话说回来，不管本周的止跌反击幅度如何，终究是止跌了，这就是再好不过的利好了，而且大盘的止跌反击对投资者来说，就是缓和恐慌情绪的有效方式，也会降低投资者的抛售情绪，在暴跌之后的修复行情当中，显然持仓和买盘才大盘才会有实际性的帮助，抛售则必然起到负能量的影响，所以，只有投资者情绪得到有效的缓和及回暖，节后的反击惊喜并非空想。”，尽管本周三连阳的上涨幅度还远远没有收复前两周暴跌的失地，却没有影响多头主力本周的成绩和表现评分，大家都想着怎么过年怎么走亲戚去了，所以，能有三连阳已经是相当优秀的表现了，而且三连阳将进一步消化投资者的暴跌恐慌情绪，并有助于提振节后投资者的做多信心。









明天就是除夕，老万提前祝贺关注了老万的新老朋友、新浪博客的工作人员新春吉祥，健康快乐、阖家幸福，财源广进，恭喜发财！年后再见。







