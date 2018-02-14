今天是2月14日西方传统的情人节，也几乎成为全世界的情人节了，在此，老万祝朋友们有情人终成眷属，单身的朋友早日脱单，有伴侣的朋友恩爱如漆。一说到情人节，一般的第一印象就会想起鲜花，特别代表爱情的玫瑰花，关于红玫瑰还是有一段希腊神话传说的，美丽绝伦的爱神阿佛洛狄特为了寻找她深陷危险之中的情人阿多尼斯，奔跑于玫瑰花丛之中，玫瑰之刺刺破了阿佛洛狄特的手和腿，以致于鲜血滴在玫瑰花瓣上，白玫瑰被染成了红色的红玫瑰，自此，红玫瑰就成为了爱情的象征。









红玫瑰是火红的红色，今天大盘会在请人家上演红玫瑰行情吗？会给大家送上情人节礼物吗？老万认为，经过本周一和周二的连阳反击，今天大盘红盘收官而演绎红玫瑰行情是大概率事件，只是红玫瑰也是带刺的，这就意味着今天大盘仍旧会有震荡反复和回落的走势出现，毕竟前两日持续低迷的交投已决定了大盘无法在节前启动强势的反击攻势。









2月12日收盘博文《节前稳住阵脚 节后将有反击惊喜》中老万提出观点——“话说回来，不管本周的止跌反击幅度如何，终究是止跌了，这就是再好不过的利好了，而且大盘的止跌反击对投资者来说，就是缓和恐慌情绪的有效方式，也会降低投资者的抛售情绪，在暴跌之后的修复行情当中，显然持仓和买盘才大盘才会有实际性的帮助，抛售则必然起到负能量的影响，所以，只有投资者情绪得到有效的缓和及回暖，节后的反击惊喜并非空想。”，本周只有三个交易日，而且是春节长假之前的交易周，不能免俗地陷入节前效应之中，低迷的交投就是典型的节前效应特征，因此，不必过分担忧昨天大盘的冲高回落，交投的低迷使得多头主力缺乏足够做多量能的支援而无法在冲上3200点之后再强势拉升，本周只要确认3062点波段底部性质即可，至于进攻的强度如何不是最终目的，节后的反击才是新攻势的开始。







