今天大盘延续了昨天红盘反击的进攻势头，早盘指数一度冲至3200点之上，盘中高点3219点，这个高点形成后指数冲高回落，这是大盘积弱难返吗？显然这是很多投资者所担心的一个核心问题，经过了两周残暴的闪崩砸盘，大盘还能回到正常的上行轨道吗？老万认为，正是因为大盘经历了暴跌的侵袭，要苛求三天两头儿恢复并不现实，大盘需要时间去修复，受惊过度的投资者情绪也需逐步恢复和回暖，在大盘修复和投资者情绪恢复的过程中必然会伴随着震荡反复的情况。









老万在今天早盘收盘博文《大盘报复性反攻波段将逐步展开》中提出观点——“饭要一口一口吃，路要一步一步走，虽然3062点底部性质得到了确认，但是并不表示多头主力就能够以上两周空头砸盘的速度收复失地，还是需要逐步收复失地，修复过程也同样会有震荡反复和跌宕起伏走势的出现”，今天午盘指数回落至3200点之下的走势应验了老万的研判，感冒发烧康复之后最怕的就是反复，为什么最怕？因为很多人都有过这种情况，今天大盘在冲高之后的回落就是这种反复的情况，建立一座罗马城需要若干若干天，而破坏一座罗马城却几日之间即可，大盘也是如此，暴跌容易，但是暴跌之后的重建之路并不那么好走，所以，要有足够的信心和耐心。









今天大盘的3129点并不是修复反击走势的终点，仅仅是修复过程中的日内小高点而已，在技术层面上，老万继续看好大盘指数的中线修复目标锁定在3400-3500点区间，节前大盘只需稳定不跌破3062点低点即可，这就让多头主力在节后具备继续反击的基础。







