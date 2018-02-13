今天早盘盘前博文《为什么近几年大盘波段底部都很6》中老万提出观点——“昨天全天走势上延续了上周五的反击动作，进一步确认了上周五3062点波段低点的有效性，简单来说就是大盘在3587点的杀跌到了3062点就见底了，突然间发现近年大盘的底部从喜欢有4到也喜欢有6的，2638点、3016点和上周五的3062点都是带6的，真是666了，当然很多人可能对这种所谓规律不以为然，然而这种巧合却很是雷同啊，在老万看来，股市毕竟是人构成的市场，有人的喜好厌恶因素的影响，所以，有这种巧合也很正常，并非迷信，就好比有些操盘手喜欢挂整数单，有些操盘手喜欢挂特定数字的单一样，都是源自于人的习惯和喜好因素，咱中国人素来喜欢六六大顺，底部有6数字也很是正常。”，今天早盘大盘继续反击攻势，收复了3200点整数关口，盘中高点3216点，进一步确认了3062点是3587点杀跌波段的底部性质，大盘的报复性反攻波段将逐步展开，小目标锁定在3400-3500点区间。









不过话说回来，饭要一口一口吃，路要一步一步走，虽然3062点底部性质得到了确认，但是并不表示多头主力就能够以上两周空头砸盘的速度收复失地，还是需要逐步收复失地，修复过程也同样会有震荡反复和跌宕起伏走势的出现，涨得高跌得狠，涨得快同样在下跌的时候会更快速，所谓慢工出细活，之于大盘的进攻则是需要慢攻出细活，这种方式更有力大盘元气的恢复，就跟人重感冒之后慢慢调养恢复比大补恶补更适宜。







