为什么近几年大盘波段底部都很6 (2018-02-13 07:30:00)

本周是春节前之前的最后交易周，而且只有三个交易日，加上投资者的心都提前进入过年节奏了，而且很多投资者也开始忙活置办年后之类的，所以，昨天作为本周的第一个交易日的交投可谓是符合一贯的长假效应或节前效应的影响，上证单边成交量大幅缩量，跌至2000亿以下，全年1710亿，对比上周五的2721亿，直接少了1000亿还不止。









昨天全天走势上延续了上周五的反击动作，进一步确认了上周五3062点波段低点的有效性，简单来说就是大盘在3587点的杀跌到了3062点就见底了，突然间发现近年大盘的底部从喜欢有4到也喜欢有6的，2638点、3016点和上周五的3062点都是带6的，真是666了，当然很多人可能对这种所谓规律不以为然，然而这种巧合却很是雷同啊，在老万看来，股市毕竟是人构成的市场，有人的喜好厌恶因素的影响，所以，有这种巧合也很正常，并非迷信，就好比有些操盘手喜欢挂整数单，有些操盘手喜欢挂特定数字的单一样，都是源自于人的习惯和喜好因素，咱中国人素来喜欢六六大顺，底部有6数字也很是正常。









今天和明天大盘将继续确认3062点这个底部的有效性，对多头主力来说，本周的任务就是稳住阵脚，确认3062点的波段底部性质，至于反击的幅度强弱反而并不重要，因为只要本周稳住阵脚了，节后要启动有些力度的进攻就比较容易了，毕竟行情稳住了，场外的资金才会进场做多，才敢于进场做多。







