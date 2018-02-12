止跌反击是缓和恐慌情绪有效方式 (2018-02-12 11:30:00)

今天早盘盘前博文《节前止跌企稳是大概率》中老万提出观点——“近期A股市场暴跌，外围市场同样没闲着，在美股暴跌的拖累之下，几乎全世界主要的股市都在暴跌，也正是因为这个，美股的暴跌成为了近来投资者关心的热点股市事件，上周五美股盘中下探后在尾盘拉高收涨，这对本周的A股市场是个积极的外围市场因素，叠加技术走势的止跌反抽信号，加大了本周止跌企稳并低位反击的概率，只是还要额外多考虑的是目前市场投资者的信心指数较为低企，会影响大盘止跌甚至反击的效果。”，今天早盘指数应验老万研判，延续了上周五的技术反击走势，盘中低点3113点，盘中高点3156点，相对比上两周的暴跌走势，今天早盘的技术反抽幅度并不大。









在今天早盘两市个股普涨，跌了那么多的中小创终于是有些幅度的反击，这是积极现象，也是广大中小投资者开心之事，而权重蓝筹方面，上证50则是涨跌各半，沪深300则是涨多跌少，不过如何，大盘指数在低位的止跌就是利好，止跌反击就是缓和市场恐慌情绪有效方式，即便大盘指数还没有大涨反攻，却能初步稳住市场的情绪，不至于又恐慌性抛售，这种走势同样有利于节后大盘的延续反击。







