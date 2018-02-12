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节前止跌企稳是大概率

(2018-02-12 07:30:00)
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 分类： 老万聊股
上周五大盘在惯性杀跌至3062点后止跌反抽冲上3100点，收盘报收3129点，上周五的金针探底技术形态已经释放了短线止跌的信号，今天大盘将延续上周五的反抽势头，并且确认3062点的短线止跌的有效性，不过基于本周只有三个交易日，而且又有春节长假的节前效应，本周交投会相对低迷，也就是说，低迷的交投会影响本周确认止跌的效果。


近期A股市场暴跌，外围市场同样没闲着，在美股暴跌的拖累之下，几乎全世界主要的股市都在暴跌，也正是因为这个，美股的暴跌成为了近来投资者关心的热点股市事件，上周五美股盘中下探后在尾盘拉高收涨，这对本周的A股市场是个积极的外围市场因素，叠加技术走势的止跌反抽信号，加大了本周止跌企稳并低位反击的概率，只是还要额外多考虑的是目前市场投资者的信心指数较为低企，会影响大盘止跌甚至反击的效果。


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