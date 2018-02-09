熟悉老万的朋友都清楚老万对2018年大盘的反弹高度研判的两个中期目标是3600点和3800点，1月29日大盘止步在3587点而引发了这两周的暴跌调整走势，那么，是不是老万的研判彻底失效了呢？老万认为不然，虽然这两周的暴跌很血腥很暴力，但并没有到盖棺定论2018年就此止步3587点的时候，2018年行情才刚开始，还有10个月的时间可以让多头去收复失地。









虽然老万看好的第一个目标是3600点，但老万在1月26日早盘盘前博文《接近完成3600点目标时需小心谨慎》中已经提示接近3600点时要小心谨慎——“本周大盘的连续刷新高走势的做多动能仍是权重蓝筹的有效轮涨所提振，特别是大地产和大金融板块之间的轮动对指数的涨跌起到了关键的主导作用，也就是说，这两大板块都回踩休整时势必会影响大盘的进攻，甚至会拖累指数的下行，毕竟这两大权重板块一起回踩下跌的做空动能远大于其他涨跌分化的权重板块的做多动能，目前地产和银行板块都具有继续回踩休整的需求，故此，在大盘即将完成3600点目标的时刻要多几分应有的谨慎态度，特别是当指数实现了3600点目标之后，更应该多些谨慎，因为指数要实现3800点目标的周期还要有所延后，而且在这之前大盘将开启一段时间的震荡整理走势。”，这两周大盘的暴跌除了外围市场的影响之外，权重蓝筹的接连回调也是导致大盘暴跌的主因之一。









今天大盘在午盘的低点3062点时3587点阶段顶部暴跌以来的新低点，已相当接近2017年5月的3016点低点，表明大盘已经几近重回2017年蓝筹行情的起涨点，从2017年5月-2018年1月，忙忙叨叨将近9个月，两周之间就把9个月忙叨的胜利果实都贡献回去了，像是得了急性肠胃炎一般上吐下泻，截止到今天仍未有止跌的明显信号，好在今天日K线又是一根探底金针，连续两天放出金针探底走势，技术层面已连续显现止跌反抽的征兆，能否应验就看投资者的心理层面硬不硬气了。







