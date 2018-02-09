不知不觉间，今天又到周五，从1月29日周一到今天已两个交易周，这两周估计是2017年下半年以来最为难过的两周，难过的点在于大盘在3587点阶段顶部残暴急跌，连续跌破3500点、3400点和3300点三个整数关口，昨天的杀跌新低3225点更是几近跌破3200点整数关口，所幸在中小盘股上涨的做多动能之下，大盘的下跌做空动能有所缓和而最终在3225点止跌。









技术形态上，截止昨天大盘日K线已是三连阴，好在昨天形成的是金针探底的阴线形态，预示着短线大盘将有向上的技术反击动作，短线反击的目标在于3280-3300点区间，不过在经过这么些天的残暴砸盘的冲击，大盘指数要迅速收复暴跌失地也并不现实，这就表明短线大盘还是会有震荡起伏的走势出现。









相对比大盘指数的反击与否，当前散户投资者更关心的应该是中小创的低位自救反击走势能够持续多久，这才是与大部分中小投资者有切身利益关系的一点，大盘指数的下跌是因为权重蓝筹上涨过多而之后的回吐走势所致，而中小创的下跌则是春风不度玉门关所致，主力资金集中炒作权重蓝筹，而冷落中小创，现在中小创则是出于自保自救的需求而启动了低位的自救反击，目前自救反击的收复幅度还并不大，还有继续收复的需求，也就是说，短线中小创还能往上冲锋。











