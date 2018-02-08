逆袭中小创仍有较大修复潜力 (2018-02-08 15:00:00)

今天3300点整数关口的跌破不仅让多头主力在2018年开年之后的轰轰烈烈攻势都全然被空头主力残暴的反扑所吞噬了，而且按今天午盘形成的3587点波段高点杀跌以来的新低3225点，这都是跌回到了2017年8月的点位区间去了，2017年8月的低点是8月11日的3200点，这再砸的话，3200点就拉起空袭警报了，好在下方还是有些支撑可以顶着，技术走势上已会重回3280点之上，只是本周的折腾还要继续。









在大盘指数的颓势映衬之下，中小创的逆势上涨就成了一道亮丽的风景，中小创个股在大盘下跌氛围之下的普涨也成为了A股有史以来难得一见的景象，话说回来，之前蓝筹都风光了那么一段时间了，同期中小创可是吃足了各种苦头，风水轮流转，怎么滴也该轮到中小创潇洒一把了，何况现在中小创还没弥补之前跌势的损失，积极的一面是中小创具有的修复潜力还比较大。









虽然权重蓝筹这几天看似是受伤的可怜人，但是朋友们一看股指期货IF的那些合约就秒懂，主力在股市是在蓝筹身上受损失了，但在股指期货市场是可以通过对冲来弥补损失的，一来一回，还指不定是亏还是赚呢，而对于中小投资者来说，只有股市的股票上涨才能获得成果，所以，都跌到这么份上了，持有中小创个股的投资者朋友千万别又抛出筹码了，低位补仓可行，低位抛售则不可取。











