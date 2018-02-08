今天早盘大盘又跌破了3300点，果然是毫无底线的下跌，为什么说毫无底线？美股暴跌跟跌，还可以说是外围暴跌导致的，美股连续上涨，之前的暴跌失地都快拿回来了，咱大盘还是一路向西继续跌，所以不能老拿人家说事，还是自个的问题。在跌破3300点后的低点是3259点，2017年12月的底部是3254点，差那么5点就持平了，这可是目前最为坚实的支撑区间了，连跌到这都不反弹，那么，权重蓝筹也算是要进入持续回吐的状态了。









在大盘萎靡不振继续下挫的同时，今天中小创继续逆势反击，，沪市的沪指在下跌，深市的深成指、创业板指和中小板指都是在上涨，这种涨跌分化是让广大中小投资者所开心的走势，和昨天的涨多跌少一样，今天个股继续涨多跌少的局面，对中小创来说，跌了那么久，也是时候要为了自己的前程自救一把了，但这还不够，收复跌幅还需要更强势更持久的自救反击。









老万在今天早盘盘前博文《创业板止跌企稳将成为利好动力》中提出观点——“对于上证50来说，即便是昨天长阴下跌，也只是回吐了那么小幅度的上涨成果，原先上涨一轮的果实还在，但中小创还这么低就真要跌回到解放前了，而中小创偏偏又是大部分散户投资者投资的集中地，因此，要解救被暴跌摧残的市场，中小创的自救是第一步，也是最为关键的一步。”，在2018年开年的连阳逼空中，很多人都在盼望市场风格能转换转换，给中小创分一杯羹，但是残酷的是——依然只是看到权重蓝筹在大口吃肉大碗喝酒，中小创别说食不果腹，连口白汤和粥水都没有，而现在终于到了中小创逆袭了，这是中小创自导自演的自救逆袭励志剧，显然这对中小投资者来说是天大的利好，中小创雄起才能让更多的中小投资者愿意留在股市，愿意投资股市。











