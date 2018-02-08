在1月29日黑周一暴跌开始，大盘真是一阴还有一阴长，昨天的长阴看着都觉得瘆人，杀跌到了3304点低点，3300点几近跌破，好在下方是2017年12月的震荡箱体支撑而没有在昨天就跌破3300点整数关口，但在如此残暴的急跌冲击之下，3300点整数关口能不能顶住空头的利刃还真不好说，大盘可以十一连阳，也可以八个交易日就把之前的上涨全吞噬，那么，跌破3300点还有什么不可能的？









老万这么讲并非转而看空市场了，只是在恐慌情绪还未真正确认消除之前，大盘有任何激烈的走势都不足为怪，欣喜的一点是昨天创业板指数终究是释放了金针探底的止跌反击信号，一旦创业板确认止跌反击，将成为目前市场自救的利好动力，那么，整个中小创都将迎来修复的机会，老万认为，中小创的曙光到来才是市场完成自救的根本，毕竟现在中小创已经到了跌不起的境地了。









对于上证50来说，即便是昨天长阴下跌，也只是回吐了那么小幅度的上涨成果，原先上涨一轮的果实还在，但中小创还这么低就真要跌回到解放前了，而中小创偏偏又是大部分散户投资者投资的集中地，因此，要解救被暴跌摧残的市场，中小创的自救是第一步，也是最为关键的一步。











