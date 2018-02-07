今天大盘不仅跌破了昨天的3364低点，而且低的幅度更加低点，全天盘中低点3304点，比昨天3364点还低了60点，2018年收个交易日1月2日当天低点是3314点，这么一跌之后2018年开年气势如虹的逼空攻势已正式说再见了，这让老万想起古人一句形容复仇的话，君子报仇十年不晚，空头不用等十年就把上个月多头逼空的仇都报了，而且只用了八个交易日就让多头把吃下去的战利品都回吐出来了，怎一个狠字了得。









虽然今天下跌的点数没有昨天的百点下跌多，但在K线形态上的长阴却比昨天的长很多，甚至是两倍的长度，除此之外，在今天空头的长阴砸盘之中却砸出了一个诡异的分化信号，在今天这么暴跌的氛围之下，沪深两市四大指数的个股竟然是涨多跌少，这是啥套路？其实套路很简单，上涨的大多是中小创的个股，而下跌的则是以上证50为首的权重蓝筹们，说明经过了那么一大波段的下跌，中小创真的是到了不能再跌的境地了，自保自救才能真正挽救自己，所以，在大盘和蓝筹下跌的时候，中小创不买账不跟跌。









今天早盘收盘博文《扛住大盘巨震折腾将现曙光》中老万研判——“从点位上看，早盘的3315点低点已接近2018年首个交易日的3314点低点，2018年开年之后轰隆隆放鞭炮的进攻已几乎全烟消云散了，这波多空对决真是你做初一，我做十五，空头先让多头风光一把，现在轮到空头在多头头上撒野了，不管如何，老万认为，顶住、扛住本周的巨震折腾，曙光就即将出现，已跌到地板的票就别再忍心深割了，静待曙光到来。”，熔断暴跌那么惨烈的行情都扛过去了，何况这种暴跌是吧，杜绝不必要的非理性恐慌，才能有利于市场逐步消化暴跌的冲击，才能让市场逐步重回正轨，而启动修复行情。











