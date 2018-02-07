今天早盘大盘在短暂的冲高后止步在3425点，一头扎地跳水跌破了昨天的3364点低点，盘中低点3315点，几近跌破3300点整数关口，高处不胜寒，低处不胜低，急跌后又上拉，主力这是要把散户往绝路上逼的节奏，扛住不在地板上割肉的估计都要被震得心慌抛售了，江湖险恶，要淡然看破涨跌红尘真是有点难。









从点位上看，早盘的3315点低点已接近2018年首个交易日的3314点低点，2018年开年之后轰隆隆放鞭炮的进攻已几乎全烟消云散了，这波多空对决真是你做初一，我做十五，空头先让多头风光一把，现在轮到空头在多头头上撒野了，不管如何，老万认为，顶住、扛住本周的巨震折腾，曙光就即将出现，已跌到地板的票就别再忍心深割了，静待曙光到来。











