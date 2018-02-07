从1月29日的3587点高点跳水急跌以来，截止到昨天黑周二的低点3364点，下跌了223点，这个下跌幅度说明大盘在1月4日到1月29日的进攻胜利果实都全然回吐，基本可以说1月份白忙活了，2018年开年创纪录的九连阳也白忙活了，跨年的十一连阳也成为了过眼浮云，纵使当时的连阳很美好，却终究抵不过暴跌的残酷，让散户投资者朋友铭记在心的只有上周以来的闪崩和暴跌。









在点位上看，昨天大盘的3364点盘中低点跌破了上周五的3388点，是3587点暴跌以来第二个在3400点下方形成的低点，昨天收盘点位则是3370点，也是在3400点之下，这就表示多头主力要收复暴跌失地，还要先买过3400点这一关，先要收复3400点失地，3400点的重要战略意义又一次凸显出来。









早在2017年11月22日早盘盘前博文《揭秘A股市场牛市密码》中老万就研判3400点的重要战略意义——“自A股开市以来，真正在3400点之上的时间并不多，2007年大牛市在3400点之上并冲到了6124点高点，2009年修复小牛市到了3478点就歇菜了，2015年第二大牛市在3400点上方并冲到了5178点高点，2015年四季度小修复波段到了3684点，接下来就是2017年3016点启动的修复行情，到了10月份重回3400点，到了11月14日3450点受阻下跌，这些点数统计就可以看出大盘指数在3400点之上的时间并不多，但只要真正征服3400点的都能启动一波牛市行情。”，2015年的修复行情止步在3684点，2017年的修复行情止步3450点，这是近年为数不多在3400点上方的走势，但都是在3400点蹦跶没多久就歇菜了，说明3400点就是牛熊市的分水岭，2018年大盘行情会否止步在3587点，在现在看来，同样需要观察多头能否成功收复3400点，而今天周三将检验多头主力在短线的自救能力和反击能力。











