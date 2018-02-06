3400点再成检验多头成色之考场 (2018-02-06 15:00:00)

上周五大盘跌破3400点，跌至3388点低点，其后收复，今天大盘又一次跌破3400点，盘中低点更是低于3388点，从2018年开年的一轮无所畏惧的逼空进攻到3587点之后的急剧暴跌，又一次让3400点阵地成为了焦点，A股的历史规律已经告诉我们3400点之上的进攻从来就不是那么简单，2015年即使冲上3400点涨到了3684点，后面还是一骨碌低下跌，短线大盘的暴跌让3400点又一次成为检验多头进攻成色的考场。









在1月9日早盘盘前博文《守住3400点才能迎来新牛市》中老万研判了3400点的重要战略意义——“经过跨年度的七连阳进攻，大盘指数从兵临3400点城下，到站上了3400点城池，表明多头主力大军在2018年攻城略地的征途又前进了一步，但3400点在攻下来之后能否顺利企稳并守住才是本月行情的重中之重，先不说几年前的A股历史走势，记忆犹新还放着光的2017年11月14日3450点波段顶部的形成已然告诉我们3400点不是一个简单的问题，要守住3400点并且冲过3500点才能真真正正迎来新牛市，2009年的底部修复攻势止步在3478点，多头主力是攻下了3400点城池，但是并没能在3400点之上走多远，甚至连3500点的样子都没有看到就见顶而引发一轮横跨几年的下跌行情，所以，即便是大盘现在已经站上了3400点，仍不可冲昏头脑，正是因为现在大盘重回3400点，更要每一步都更加谨慎去对待。”，对多头来说，短线的快速暴跌确实又让多头主力面临一次大考，大考的考题自然是能否收复3400点而重启攻势，如果不能，则大盘又会重现2009年修复走势的剧情，在3400点咋呼呼地飙涨一段就歇菜重归熊样了。









短线大盘如此之熊，但老万仍是看好后市行情的一方，因为银行和其他权重都走出了远超大盘的走势，大盘后市不会匹配这样的涨势吗？老万认为，大盘匹配涨势是应有的技术规律，只是在外围市场风声鹤唳的情况下，A股要做独行侠也不现实，所以，短线回避，中长线仍要看到在一片荒芜之后的掘金机会。











