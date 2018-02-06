今天一看各大媒体的网站和APP，美股暴跌，美股黑周一这样的标题字眼屡见不鲜，在2017年连续创出N次历史新高之后，美股终究也是进入了回吐状态，从来没有只上涨不下跌的市场，这个金融规律又一次给自己正名，也有人说今年2018年是在重演十年之前的2008年熊市，回想起2008年确实是一个不平凡的年份，也给世界金融史画上了沉重的一笔，美国次债危机引发的金融熊市在全世界范围扩散，那么，2018年会重复这样的熊市危机吗？老万认为不会，所谓吃一堑长一智，十年之前已经跌倒过一次，十年后的今天断然不会再傻乎乎地又跌倒一次，更为重要的是各国都有了更好的规避条件和能力。









回到A股走势，今天早盘大盘没有惊喜，而是惊吓继续，惊吓的方式还是先探底，早盘探底的低点是3408点，继而小幅反抽，短线来看，3400点一线已然成为市场的自救底线，确认跌破3400点无论对大盘本身，还是对个股和上市公司来说都不是好消息，守住3400点才具备收复暴跌失地的基础，否则，这个狗年春节就过得鸡飞狗跳了。











