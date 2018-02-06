大盘将在震荡中收复暴跌失地 (2018-02-06 07:30:00)

昨天大盘在延续上周五的探底走势的同时，也延续了探底之后的自救回升走势，盘中指数低点3406点，盘中高点则是在尾盘的小幅翘尾中形成的3487点，和上周一闪崩暴跌的高点3587点刚刚好相差100点，虽说是百点之差，但按照2018年开年是多头主力的进攻势头，在两三个交易日即可完成，所以，不要小瞧了多头主力的进攻雄心，即便本周无法完成对3587点跳水失地的收复，只要大盘重启震荡上行的进攻模式也是一件开怀畅饮之事，而不是看到大盘跌个股更跌之时借酒消愁愁更愁，换言之，大盘将在震荡中收复上周的暴跌失地。









技术走势上看，昨天的3487点高点也几近完成老万研判的3490点反击目标，完成目标后还将继续向上冲击收复3500点上方失地，在这波收复攻势中，大资源的煤炭将会有持续性的上攻表现，上周五和昨天的走势中，煤炭已开足马力助推大盘收复失地，煤炭的进攻往往会伴随着有色的启动，目前有色相对于煤炭的走势有所滞后，也就是说，有色后市也会有上涨的潜力，因此，静待的仓位可以着重低吸煤炭和有色这类的大资源绩优品种。











