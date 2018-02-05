2月2月上周五早盘盘前博文《多头自救反击目标3490点》中老万研判——“在技术层面上看，多头主力自救反击的首个目标是3490点”，上周五大盘在杀跌至3388点低点后止跌，主力启动了自救反击，盘中高点3463点，今天周一大盘延续上周五的自救反击，在惯性探底至3406点低点回升至3487点高点，老万研判的3490点自救反击目标几近完成。









历史总会重演，尽管上周大盘的暴跌和熔断时的暴跌方式不尽相同，在暴跌之后主力和市场的自救行为却是相同的，那就是源自投资本能的自保，这就是为何老万在大盘遭遇如此惨烈的闪崩暴跌时，依然坚定提出多头自救反击目标是3490点，而且大盘在上周五和今天的连续探底回升动作彰显多头趋势本色，老万认为，在大盘转多趋势并未改变的大氛围之下，多头的自救动作还会持续，只是这个自救过程会更加震荡和起伏而已。









正如今天早盘收盘博文《盘中起伏是修复行情正常走势》中老万提出的观点——“本周作为上周暴跌之后的修复第一周，盘中大盘的起伏走势属于正常的修复状况，即便是人感冒初愈都会有慢慢修复的过程，大盘同样如此，所以要多些耐心去应对这种修复过程中的震荡反复走势，继续看好收复3490点反击目标和3500点整数关口。”，大盘向上的趋势没有改变，权重蓝筹主演的局部行情也没有改变，大盘能够自救，但投资者自身能否在大盘的自救过程中获得回补损失甚至扭亏为盈的机会，则还是要跟上蓝筹局部行情的大势，而不是死守死扛中小创个股。











